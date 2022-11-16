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16.11.2022  16:50   Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 17 листопада

Синоптики прогнозують похмуру погоду.

Погода в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що в Україні 17 листопада буде хмарно, у західних, північних, місцями центральних областях мокрий сніг , подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Нарешті території помірні, вдень у південних областях місцями значні дощі.
 
Вітер північно-східний, у південно-східній частині південно-західний, 7-12 м/с.
 
Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, на Закарпатті та в Криму 10-15°; у північних та більшості західних областей протягом доби від 2° тепла до 3° морозу.
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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