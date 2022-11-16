16.11.2022 16:50 Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 17 листопада

Синоптики прогнозують похмуру погоду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що в Україні 17 листопада буде хмарно, у західних, північних, місцями центральних областях мокрий сніг , подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Нарешті території помірні, вдень у південних областях місцями значні дощі.

Вітер північно-східний, у південно-східній частині південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, на Закарпатті та в Криму 10-15°; у північних та більшості західних областей протягом доби від 2° тепла до 3° морозу.