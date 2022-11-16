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16.11.2022  17:15   Віталій Хінєвіч

У Козачій Лопані відновили газопостачання

На Харківщині продовжують відновлювати газопостачання.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".
 
Повідомляється, що фахівці відновили подачу газу у прикордонній з рф населенному пункті Харківської області - Козачу Лопань. Через щоденні, інтенсивні обстріли рашистів інфраструктури Дергачівської громади, мешканці селища кілька місяців були позбавлені енергоносія. 
 
Наразі газ надходить у понад 500 будинків Козачої Лопані.
 
Крім цього, в Ізюмському районі завершені ремонти пошкодженої ворогом інфраструктури для подачі газу у село Оскіл. В перший день пускових робіт газовики підключили до палива житлові будинки 219 родин Осколу.
 
Завершено ремонт обстріляних  днями газових комунікацій у Шевченковому.
 
Нагадаємо, у житловому районі Харкова оперативно відновлюють подачу води.
 
Источник:   АТ "Харківгаз"
 Тэги:  жкх, харьков
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