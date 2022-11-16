16.11.2022 17:15 Віталій Хінєвіч

У Козачій Лопані відновили газопостачання

На Харківщині продовжують відновлювати газопостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".

Повідомляється, що фахівці відновили подачу газу у прикордонній з рф населенному пункті Харківської області - Козачу Лопань. Через щоденні, інтенсивні обстріли рашистів інфраструктури Дергачівської громади, мешканці селища кілька місяців були позбавлені енергоносія.

Наразі газ надходить у понад 500 будинків Козачої Лопані.

Крім цього, в Ізюмському районі завершені ремонти пошкодженої ворогом інфраструктури для подачі газу у село Оскіл. В перший день пускових робіт газовики підключили до палива житлові будинки 219 родин Осколу.

Завершено ремонт обстріляних днями газових комунікацій у Шевченковому.

Нагадаємо, у житловому районі Харкова оперативно відновлюють подачу води.