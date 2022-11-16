16.11.2022 15:35 Віталій Хінєвіч

У житловому районі Харкова оперативно відновлюють подачу води

Харківські комунальники продовжують виконувати ремонтні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 15 листопада бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 14 пошкоджень на трубопроводах і упорядкували шість оглядових колодязів. Зокрема, у Новобаварському районі було проведено комплексні відновлювальні заходи на водопровідних магістралях на вул. Катерининській (діаметр трубопроводу 300 мм), вул. Рабкорівській (діаметр 200 мм) та пр. Любові Малої (діаметр 150 мм).

«Напередодні проведення ремонтних робіт ретельно проаналізували характер пошкоджень на ділянках магістралей та вирішили працювати без відключення мешканців від водопостачання. Щоб уникнути втрат води, розробили чіткий план дій і запаслися всім необхідним для того, щоб якнайшвидше ліквідувати аварійні ситуації. Досвідчені районні бригади під керівництвом провідного інженера Сергія Самойлова, незважаючи на складну ситуацію в місті, успішно впоралися із поставленим завданням. Після завершення робіт території обов'язково впорядкували», - підсумував начальник Новобаварського району служби зовнішніх водопровідних мереж Євгеній Сальков.

Сьогодні, 16 листопада, ремонтники Комплексу «Харківводопостачання» проводять відновлювальні роботи на 14 пошкоджених ділянках трубопроводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу аварійників просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».