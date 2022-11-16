16.11.2022 15:45 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов привітав з Днем працівників радіо, телебачення та зв'язку України

Харківський міський голова Ігор Терехов звернувся до працівників радіо, телебачення та зв'язку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

«Шановні працівники радіо, телебачення та зв'язку!

Ваша робота завжди відігравала важливу роль у житті суспільства. Ви інформуєте людей про найголовніше, що відбувається в їхньому рідному місті та країні.

У воєнний час ви продемонстрували весь свій професіоналізм та мужність. Працюєте у дуже важких умовах, іноді ризикуючи життям, щоб донести українцям усю правду про те, що відбувається, і показати світові, з яким цинічним та жорстоким ворогом ми боремося.

Сьогодні своєчасна інформація, яку ви подаєте, - на вагу золота. Оперативні дані про обстріли, укриття, допомогу, послуги, політичну та економічну ситуації допомагають українцям. Бо якщо попереджений - значить, озброєний.

Я бажаю вам професійних успіхів, вдячних глядачів та слухачів. Дуже дякую за вашу працю в інформаційному полі! Швидкої перемоги Україні!»,- привітав працівників радіо, телебачення та зв'язку Ігор Терехов.