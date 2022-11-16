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16.11.2022  16:05   Віталій Хінєвіч

В Україні спостерігаються складнощі у використанні мережі Інтернет

Трафік інтернету знижувався на 67% від норми.

Інтернет
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на NetBlocks.
 
Повідомляється, що внаслідок вражених обстрілів України та аварійних відключень електроенергії трафік інтернету впав до 67% від норми.
 
 «Україна переживає серйозні збої в Інтернеті; показники свідчать про загальне підключення тільки на 67% від попередніх показників; інцидент стався на тлі повідомлень про одну з найінтенсивніших російських ракетних атак»,- йдеться у повідомленні.
 
Нагадаємо, Ігор Терехов повідомив про обстріл критичної інфраструктури.
 
Источник:   NetBlocks
 Тэги:  интернет
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