16.11.2022 16:05 Віталій Хінєвіч

В Україні спостерігаються складнощі у використанні мережі Інтернет

Трафік інтернету знижувався на 67% від норми.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на NetBlocks.

Повідомляється, що внаслідок вражених обстрілів України та аварійних відключень електроенергії трафік інтернету впав до 67% від норми.

«Україна переживає серйозні збої в Інтернеті; показники свідчать про загальне підключення тільки на 67% від попередніх показників; інцидент стався на тлі повідомлень про одну з найінтенсивніших російських ракетних атак»,- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Ігор Терехов повідомив про обстріл критичної інфраструктури.