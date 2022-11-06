06.11.2022 20:33 Дмитро Колонєй

Чому разом зі світлом зникає мобільний інтернет: відповідь експертів

На питання відповіли фахівці телекомунікаційного ринку.



Чому разом зі світлом зникає мобільний інтернет: відповідь експертів



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Busines.UA, під час вимкнення електроенергії у багатьох абонентів спостерігаються проблеми з мобільним інтернетом та зв'язком.

Під час вимкнення електроенергії мобільний інтернет більш проблематичний, ніж зв'язок. На відміну від нього, абсолютна більшість українських мереж стільникового зв’язку зберігають свою функціональність – вони дозволяють хоча б телефонувати або відправляти повідомлення. Якщо говорити саме про використання інтернету, то найбільше трафіку витрачається на перегляди відео.

Як розповів консультант, експерт телекомунікаційного ринку Роман Хіміч, найбільша проблема в тому, що базова станція заряджається приблизно добу, а потім видає живлення лише кілька годин. Тож, якщо мережі електропостачання вирубають надто часто, то акумулятори на базових станціях не встигають перезарядитися.

Як пояснили в "Київстар", це пов'язано з тим, що доставлення альтернативних елементів живлення одночасно до великої кількості базових станцій та технічних майданчиків потребує часу.

У lifecell зазначили, що на стабільність роботи мережі впливають тривалість та масштаби відключення електроенергії. "Якщо живлення відсутнє довгий час на значній території України, то нам досить складно забезпечити роботу всього обладнання на генераторах. Зазвичай перевага віддається комутаторам і вузловим сайтам. Тобто загалом мережа працює, але періодично в різних населених пунктах виникають проблеми зі зв’язком", – пояснили у операторі.

Як вказали у Vodafone, сильно впливає на інтернет те, що під час вимкнення світла перестають працювати домашні Wi-Fi, тому люди одразу переходить на мобільний. В результаті мобільна мережа зазнає росту навантаження, і це впливає на швидкість мобільного інтернету у кожного користувача.

У суботу, 5 листопада, з 6:00 Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Застосовуватимуться екстрені відключення.