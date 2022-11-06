06.11.2022 21:42 Дмитро Колонєй

Буряк: маленькі хитрощі, як його натерти та не забруднитися

Перевірені засоби за допомогою речей, що завжди під рукою, залишитися чистим при заготівлі буряків та пару корисних рецептів на зиму.



Буряк: маленькі хитрощі, як його натерти та не забруднитися



Як пише РЕДПОСТ , буряк насичений вітамінами, має досить приємний смак. Зараз триває період заготівлі на зиму. Але готувати буряк любить далеко не кожна господиня. Його червоний сік, що погано відмивається, обов'язково забруднює все навколо: руки, посуд, стіл. Якщо бути необережним, можна і на стіну бризнути.

Як акуратно натерти буряк

Не всі господині, навіть найдосвідченіші, знають, як правильно натирати буряки, щоб нічого не забруднити. Однак способи є, і вони є досить дієвими.

Масло

Для захисту від соку буряків відмінно підійде олія. Вона не тільки запобігатиме забрудненню, але й зволожить шкіру на руках. Натріть долоні олією. Під час натирання додайте його також у буряки, щоб отримати максимальний результат.

Кислота

Це може бути сік лимона чи серветка, просочена оцтом. Головне – пам'ятайте, що кислота сильно сушить шкіру, тому після того, як закінчите роботу на кухні, скористайтесь зволожуючим кремом для рук.

Виделка

Очищений буряк наколіть на вилку посередині таким чином, щоб він не зісковзув.

Після цього можете приступати до натирання, провертаючи овоч однією та іншою стороною.

Це не надто зручний метод, але він все ж таки працює.

Медичні рукавички.

Після того, як з натиранням овоча буде покінчено, просто зніміть рукавички і викиньте у відро для сміття, і ваші руки залишаться чистими.

Пакет

Альтернатива рукавичкам, якщо їх немає. Просто помістіть овоч у пакет, і ви не забрудните руки під час приготування. Це дуже простий, надійний та перевірений спосіб.

Користь та шкода буряків для організму

Позитивні властивості буряків

Овочі насичені мінеральними солями, органічними кислотами, бором і магнієм.

Речовини, які є у буряках, здатні покращити обмін речовин та зміцнити імунітет.

Її рекомендують практично при будь-яких захворюваннях кишечника та різноманітних запаленнях.

Корисні буряки і при запорах. Овоч містить корисні речовини, які зміцнюють судини та серце.

Буряк збільшує витривалість, тому спортсменам бажано пити сік із цього овочу.

Кому варто виключити буряки з раціону

Тим, хто страждає на захворювання нирок і сечового міхура через щавлеву кислоту, яка може нашкодити при сечокам'яних хворобах. Діабетикам варто відмовитися від її вживання через насиченість цукром Не рекомендується овоч при гастриті. Краще не їсти при розладі шлунка, оскільки буряк має проносний ефект. Діткам не варто давати її до року. А перед введенням в раціон перевірити, чи має малюк на буряк алергію, давши пару крапель соку.

Буряк з хроном

Рецепт №1

Продукти

800 гр. буряки

120 гр. хрін,

цукор,

сіль,

оцет,

соняшникова олія,

чорний перець.

Рецепт покроково

Буряки відварюють, очищають від шкірки, труть на дрібній тертці. Хрін миють, чистять, видаляють шкірку, дуже дрібно дрібнішають у блендері або в м'ясорубці, Додають в хрін сіль, цукор, перець, буряк Ставлять на вогонь і злегка підігрівають, Додають оцет, олію Як тільки все буде гарячим, насипають у підготовлені стерилізовані банки, закочують, перевертають та укутують. Залишають на добу. Переносять у прохолодне місце та зберігають.

Рецепт No 2

500 гр. хрону,

500 гр. буряки,

цукор,

сіль,

оцет.

Рецепт покроково

Хрін миють, очищають від шкірки, ріжуть невеликими скибочками приблизно 3-4 мм. Буряки відварюють, миють, видаляють шкірку, натирають на великій тертці. Викладають у чисті сухі банки перекладаючи спочатку хрін, потім буряк, Поливають все змішаним 1 склянкою оцту з невеликою кількістю солі та цукру. Щільно накривають кришками та добре закручують. Ставлять у холодильник і зберігають.

Буряк не псуїється, може в такому вигляді бути більше року.