01.11.2022 21:37 Дмитро Колонєй
Найсмачніші рецепти бурякової ікри на зиму
Представляємо чотири найперевіреніші рецепти.
Фотография из открытых источников
Як пише РЕДПОСТ
, однією з найпопулярніших і корисних закусок є бурякова ікра. Представляємо найсмачніші її рецепти.
Ікра з буряком та яблуками
-
Подрібнюємо на тертці чотири яблука.
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Давимо 4 зубчики часнику
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Нарізаємо одну цибулину.
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Додаємо лавровий лист (3 шт.) та перець до смаку
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Залишаємо на 15 хвилин, після чого проціджуємо воду.
-
Нарізану цибулю добре обсмажуємо.
-
Додаємо буряк (4 шт.),
-
За кілька хвилин додаємо яблука.
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Готуємо їх протягом 10 хвилин, акуратно перемішуючи
-
Заливаємо водою (200 мл). Іноді помішуємо вміст каструлі.
-
Після випаровування рідини додаємо цукор (1 ч. л.)
-
Всипаємо трохи солі.
-
Потім тушковані овочі можна збризкати лимонним соком.
-
Смажимо все це ще хвилин 5
-
Додаємо часник.
Бурякова ікра з додаванням аджики
Продукти:
-
буряк - 2 шт.;
-
цибуля - 2 шт.;
-
морква - 2 шт.;
-
цукор - 1 ч.л.;
-
1 пучок петрушки;
-
2-3 ст. рослинної олії;
-
томатна паста - 2 ст.л.;
-
100мл. води;
-
аджика - 200 грам;
-
сіль, перець (за смаком).
Рецепт покроково
-
Моэмо та чистимо моркву та буряк.
-
Натираємо овочі на тертці.
-
Цибулю і зелень треба нарізати шматочками.
-
Моркву з цибулею обсмажуэмо на сковороді.
-
Додаємо туди аджику, томатну пасту та цукор.
-
Все добре перемішуємо і зменшуємо вогонь.
-
Обсмажуємо інгредієнти протягом 8 хвилин.
-
Викладаємо буряк і заливаємо водою, потім все знову перемішуємо. Зелень додаємо під кінець, вимикаємо вогонь.
-
Ікра настоюэться 10-20 хвилин.
Бурякова ікра з овочами
Продукти:
-
2 кг. буряків;
-
болгарський перець - 600 грам;
-
помідор - 1 кг.;
-
3-4 ст. солі;
-
часник - 4 зубчики;
-
цукор - 1 ст.л.;
-
яблучний оцет - 2 ст.
-
рослинна олія - 200 грам;
Рецепт покроково
-
Очищуємо овочі
-
Подрібнюємо у блендері або м'ясорубкою.
-
Потім давимо часник і додаємо його до подрібнених інгредієнтів.
-
Ставимо каструлю з буряком на вогонь і чекаємо, поки закипить вода. Іноді не забуваємо все перемішувати.
-
Як тільки вода почне кипіти, зменшуємо вогонь і варимо ще 35 хвилин.
-
Після закінчення часу додаємо в каструлю помідори і варимо ще півгодини.
-
І тільки після цього додаємо часник і перець.
-
Варимо ще 20 хвилин
-
Потім треба додати оцет, сіль та цукор.
-
Після 10 хвилин варіння ікру треба розкласти на заздалегідь підготовлені банки.
Класичний рецепт ікри з буряка
Продукти:
-
буряк - 6 шт.;
-
томатна паста - 2 ст.л.;
-
цибуля - 4 шт.;
-
рослинна олія - 8 ст.л.;
-
сіль - 1 ч.л.;
-
9% столовий оцет - 4 ч. л.;
-
часник - 4 зубчики;
-
перець запашний (за смаком);
-
цукор - 2 ч.л.
Рецепт покроково
-
Беремо цибулю, чистимо її і нарізаємо шматочками.
-
Чистимо буряки.
-
Натираємо буряки на тертці.
-
Обсмажуємо цибулю до золотистого кольору.
-
Додаємо його в ємність із буряком.
-
Для смаку заправляємо томатною пастою, сіллю, цукром, часником та перцем.
-
Все добре перемішуємо.
-
Гасимо буряки протягом 45 хвилин на повільному вогні.
-
Наприкінці процесу додаємо оцет.
-
Все добре перемішуємо.
Зберігати ікру бажано у темному місці.
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