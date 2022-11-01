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01.11.2022  21:37   Дмитро Колонєй

Найсмачніші рецепти бурякової ікри на зиму

Представляємо чотири найперевіреніші рецепти.


Фотография из открытых источников
Як пише РЕДПОСТ, однією з найпопулярніших і корисних закусок є бурякова ікра. Представляємо найсмачніші її рецепти.

Ікра з буряком та яблуками

  1. Подрібнюємо на тертці чотири яблука.
  2. Давимо 4 зубчики часнику
  3. Нарізаємо одну цибулину.
  4. Додаємо лавровий лист (3 шт.) та  перець до смаку
  5. Залишаємо на 15 хвилин, після чого проціджуємо воду.
  6. Нарізану цибулю добре обсмажуємо.
  7. Додаємо буряк (4 шт.),
  8. За кілька хвилин додаємо яблука.
  9. Готуємо їх протягом 10 хвилин, акуратно перемішуючи
  10. Заливаємо водою (200 мл). Іноді помішуємо вміст каструлі.
  11. Після випаровування рідини додаємо цукор (1 ч. л.)
  12. Всипаємо трохи солі.
  13. Потім тушковані овочі можна збризкати лимонним соком.
  14. Смажимо все це ще хвилин 5
  15. Додаємо часник.

Бурякова ікра з додаванням аджики

Продукти:

  • буряк - 2 шт.;
  • цибуля - 2 шт.;
  • морква - 2 шт.;
  • цукор - 1 ч.л.;
  • 1 пучок петрушки;
  • 2-3 ст. рослинної олії;
  • томатна паста - 2 ст.л.;
  • 100мл. води;
  • аджика - 200 грам;
  • сіль, перець (за смаком).

Рецепт покроково

  1. Моэмо та чистимо моркву та буряк.
  2. Натираємо овочі на тертці.
  3. Цибулю і зелень треба нарізати шматочками.
  4. Моркву з цибулею обсмажуэмо на сковороді.
  5. Додаємо туди аджику, томатну пасту та цукор.
  6. Все добре перемішуємо і зменшуємо вогонь.
  7. Обсмажуємо інгредієнти протягом 8 хвилин.
  8. Викладаємо буряк і заливаємо водою, потім все знову перемішуємо. Зелень додаємо під кінець, вимикаємо вогонь.
  9. Ікра настоюэться 10-20 хвилин.

Бурякова ікра з овочами

Продукти:
 
  • 2 кг. буряків;
  • болгарський перець - 600 грам;
  • помідор - 1 кг.;
  • 3-4 ст. солі;
  • часник - 4 зубчики;
  • цукор - 1 ст.л.;
  • яблучний оцет - 2 ст.
  • рослинна олія - ​​200 грам;

Рецепт покроково

  1. Очищуємо овочі
  2. Подрібнюємо у блендері або м'ясорубкою.
  3. Потім давимо часник і додаємо його до подрібнених інгредієнтів.
  4. Ставимо каструлю з буряком на вогонь і чекаємо, поки закипить вода. Іноді не забуваємо все перемішувати.
  5. Як тільки вода почне кипіти, зменшуємо вогонь і варимо ще 35 хвилин.
  6. Після закінчення часу додаємо в каструлю помідори і варимо ще півгодини.
  7. І тільки після цього додаємо часник і перець.
  8. Варимо ще 20 хвилин
  9. Потім треба додати оцет, сіль та цукор.
  10. Після 10 хвилин варіння ікру треба розкласти на заздалегідь підготовлені банки.

Класичний рецепт ікри з буряка

Продукти:
 
  • буряк - 6 шт.;
  • томатна паста - 2 ст.л.;
  • цибуля - 4 шт.;
  • рослинна олія - ​​8 ст.л.;
  • сіль - 1 ч.л.;
  • 9% столовий оцет - 4 ч. л.;
  • часник - 4 зубчики;
  • перець запашний (за смаком);
  • цукор - 2 ч.л.
Рецепт покроково
 
  1. Беремо цибулю, чистимо її і нарізаємо шматочками.
  2. Чистимо буряки.
  3. Натираємо буряки на тертці.
  4. Обсмажуємо цибулю до золотистого кольору.
  5. Додаємо його в ємність із буряком.
  6. Для смаку заправляємо томатною пастою, сіллю, цукром, часником та перцем.
  7. Все добре перемішуємо.
  8. Гасимо буряки протягом 45 хвилин на повільному вогні.
  9. Наприкінці процесу додаємо оцет.
  10. Все добре перемішуємо.
Зберігати ікру бажано у темному місці.
 
Тэги:  рецепты, икра, заготовка
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