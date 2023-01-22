22.01.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

В Україні виписано більш як 500 тисяч електронних рецептів на антибіотики

З 1 серпня 2022 року в Україні можна отримати електронний рецепт на антибіотики.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що електронний рецепт- це долучення України до сучасних світових медичних стандартів, оскільки антибіотики практично у всьому світі випускаються виключно за призначенням лікаря. Адже лише лікар знає, який саме антибіотик потрібен для лікування конкретного захворювання, і саме лікар несе відповідальність за збереження здоров’я і життя пацієнта.

Безконтрольне ж вживання антибіотиків призводить до розвитку антибіотикорезистентності (стійкості до антибіотиків), внаслідок якої, за даними ВООЗ, у світі щороку помирає близько 700 тисяч людей.

Електронний рецепт можна отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Для пацієнтів він є додатковим кроком до зручного, а головне – безпечного отримання потрібних ліків. Загалом в Україні виписано понад пів мільйона електронних рецептів на антибіотики.

До того ж функціонал електронного рецепта дозволяє зробити частковий відпуск ліків і розділити покупку на декілька разів. При цьому отримувати повторно рецепт у лікаря не потрібно, просто фармацевтичний працівник поставить на інформаційній довідці штамп «Відпущено» та зазначить кількість відпущеного препарату.



