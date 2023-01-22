22.01.2023 15:26 Євген Клочко

Бьюті-лайфхакі для жінок старше 40: як виглядати молодше після сну

Кожна жінка мріє залишатися молодою і красивою. Професійний косметолог і візажист Джина Акерс ділиться секретними порадами, як жінкам після 40 років виглядати молодше. Важливо зробити все правильно, і результати будуть помітні вже наступного ранку.

Як жінкам за 40 років виглядати молодше зранку

Дослідження, проведене японськими вченими, показало, що після 40 років 48% жінок скаржаться на те, що їхня шкіра стає сухою і втрачає еластичність, що призводить до появи нових зморшок. Косметолог Джина Акерс стверджує, що при перших появах вікоих змін необхідно інтенсифікувати щоденний догляд за шкірою.

Правильно підібрана косметична процедура має важливе значення для сповільнення процесу старіння і для того, щоб виглядати і почуватися молодше. Акерс каже, що найбільш перевіреним і важливим є використання тканинної маски зі зволожуючими властивостями.

Просто помасажуйте обличчя ввечері після нанесення протягом 10-15 хвилин. Ніякої спеціальної техніки не потрібно, просто натискайте на м'язи обличчя пальцями. Достатньо кількох хвилин, щоб досягти бажаного результату.

Джина Акерс впевнена, що якщо ви будете робити цю просту процедуру щовечора, то помітите зміни вже через деякий час. Вранці ви побачите в дзеркалі більш пружну, підтягнуту і здорову шкіру.

Які процедури варто додати до щоденної б'юті-рутини?

За словами експерта з краси Джини Ейкерс, для досягнення природного омолоджуючого ефекту не потрібні всілякі ін'єкції краси. Просто додайте сироватку, лосьйон або крем, що містять гіалуронову кислоту, до свого щоденного догляду.

За словами експертів, гіалуронова кислота здатна утримувати в рази більше води, ніж вага людини. В результаті вона запобігає зневодненню шкіри, роблячи її сяючою та здоровою.

Експерти з краси також рекомендують жінкам віком 40+ скорегувати свій раціон. Тому вони повинні включати в свій раціон більше свіжих фруктів і овочів. Також не варто забувати про водний баланс: рекомендується випивати не менше 1,5-2 літрів на день.

Якщо можливо, мінімізуйте час, проведений за гаджетами. За словами Джини Акерс, екрани комп'ютерів і смартфонів випромінюють шкідливе світло, яке також може впливати на шкіру обличчя, викликаючи її тьмяність. Тому замість перегляду телевізійних програм посеред ночі експерт з краси рекомендує медитувати, читати улюблену книгу з бібліотеки або слухати приємні звуки природи.

В той же час, зморшки, втрата пружності шкіри, зміна овалу обличчя - ці та інші вікові проблеми успішно вирішує процедура біоревіталізації шкіри. На сьогоднішній день завдяки своїй ефективності та відносній безболісності вона є однією з найпопулярніших у сучасній косметології.

Фото: Shutterstock/Fotodom



