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28.01.2023  14:26   Євген Клочко

Хитрощі від стилістів: як приховати живіт, що випирає, за допомогою простих лайфхаків

З кожним роком одяг у вільному стилі та оверсайз завойовує передові позиції в рейтингу трендів. У той час як одним людям комфортно в одязі, що не стискає і не обмежує рухів, інші просто хочуть приховати недоліки своєї фігури.

Як приховати випираючий живіт, лайфхаки
 
Однією з найбільш проблемних зон жіночої фігури є живіт. А якщо ви тільки почали займатися спортом і правильно харчуватися, але хочете виглядати витончено вже зараз, ви можете виправити свої недоліки за допомогою кількох простих порад від стилістів. 
 

Як приховати кругленький живіт: ефективні лайфхаки від стилістів

Вертикальні лінії 

 

Як приховати випираючий живіт, лайфхаки

Ми говоримо не лише про принти зі смужками як основним елементом, а й про вертикальні смужки, що створюються завдяки носінню кількох шарів одягу. Стильні тренчі, подовжені кардигани та піджаки-сорочки - гарний вибір. 
 
Однак важливо позначити область талії. Для цього слід заправити футболку в штани із завищеною талією, а другий шар, тобто тренч, залишити відкритим. 
 
В результаті така капустина витягується назовні і роблять фігуру стрункішою. Слід уникати яскравих кольорів, оскільки вони роблять фігуру об'ємнішою. Будьте обережні з вибором матеріалу, наприклад, вельвет і оксамит не підходять, оскільки надають додаткового об'єму.
 

Зміщення фокусу

 

Як приховати випираючий живіт, лайфхаки

 
Необхідно відвернути погляд незнайомця від лінії м'язів живота. Наприклад, сукня з V-подібним вирізом або джемпер може підкреслити красиве довге декольте. 
 
Масивні аксесуари також привертають увагу. Головне завдання - змістити фокус з проблемних зон на ті, які здаються ідеальними. 
 

Сумочки через плече 

 

Як приховати випираючий живіт, лайфхаки

Сумки крос-боді ще ніколи не були такими актуальними як зараз. Вони не тільки стильні, але й підкреслюють діагоналі пропорцій тіла. Збалансувавши ширину стегон з шириною плечей, можна зробити талію стрункішою. 
 

Висока посадка

 

Як приховати випираючий живіт, лайфхаки

Одяг із завищеною талією візуально усуває опуклість живота. Головне пам'ятати, що не варто обирати спідниці чи штани з тонких тканин. Також важливо уникати додаткових елементів в одязі, особливо на лінії пояса. Ідеально підійдуть палаццо, штани прямого крою та спідниці з запахом. 
 
Слід уникати спідниць з еластичною зборкою наталії, оскільки вони виглядають невигідно, бо створюють об'єм в області талії. Джинси та штани із заниженою посадкою - теж не варто одягати. 
 

Коригувальна білизна 

 

Як приховати випираючий живіт, лайфхаки

Не варто забувати і про коригуючий одяг, який миттєво приховує живіт, який випирає. Підтягувальний ефект також подовжує силует і надає йому більш стрункого вигляду. 
 
Голлівудські красуні часто одягають таку білизну перед виходом на червону доріжку, щоб довершити своє вбрання. Чоловіки також можуть використовувати її. 
 
У повсякденному житті цим лайфхаком не варто зловживати, але перед святковою подією, де потрібно виглядати бездоганно, чому б ні. 
 
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Тэги:  корисні поради, лайфхак, стиль, фігура
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