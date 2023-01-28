28.01.2023 13:33 Дмитро Колонєй

На Харківщині готуються до відновлення обстріляного будинку

Будинок на Харківщині постраждав під час ударів окупантів навесні 2022 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, ракета влучила в будинок у селищі Докучаєвське між 4 і 5 поверхами.

Багатоквартирна житлова будівля у Роганській громаді зазнала значних руйнувань в ніч з 9 на 10 березня 2022 року. Було пошкоджено вікна, двері, інженерні мережі, несучі конструкції, зокрема, стіни і перекриття та інше. Тоді загинула почесна професорка місцевого університету, яка була ліжкохворою. Окрім цього, 3 людей зазнали легких поранень.

Консерваційні роботи житлового будинку проходять за дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

«Цей об’єкт консервують за кошти резервного фонду державного бюджету та місцевого бюджету Роганської територіальної громади. Наразі орієнтовна вартість робіт становить 3 млн 100 тисяч грн», – розповів заступник начальника ХОВА Михайло Харнам.

Невдовзі також планують підготувати проєктно-кошторисну документацію щодо відновлювлення цієї будівлі.

«У цьому житловому багатоповерховому будинку конче було потрібно зробити протиаварійні консерваційні роботи, бо інакше він навряд пережив би зиму. Завдяки економії коштів з резервного фонду, які були виділені минулого року, розробили проєктно-кошторисну документацію щодо консервації», – сказав директор Департаменту капітального будівництва ХОВА Сергій Жуков.

Консерваційні роботи розпочали на початку грудня, наразі вже підсилили несучі конструкції поверхів. На початку лютого цей етап планують закінчити.

Заступник Роганського селищного голови Микола Котелевець розповів, що за час повномасштабного вторгнення у громаді внаслідок артилерійських обстрілів і авіаударів постраждали 50 багатоповерхових будинків і 630 приватних домоволодінь. Також пошкоджено 8 об’єктів соціально-критичної інфраструктури – котельні, школи, дитсадки.

«Уже проведено відновлювальні роботи у двох закладах загальної середньої освіти, у котельнях Докучаєвського та Рогані. Також замінювали вікна і покрівлю в багатоповерхових будинках Докучаєвського і Рогані», – зазначив Микола Котелевець.

До війни у Роганській громаді нараховувалося 15,5 тисячі жителів. Зараз проживає приблизно 13 тисяч, серед яких 2 тисячі мають статус внутрішньо переміщених осіб.



