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28.01.2023  15:01   Дмитро Колонєй

Рівень радіації у Харкові та області на 28 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.


Обласний Лабцентр
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський Лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на  28 січня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
 
 Рівні зовнішнього гамма-випромінювання не перевищують  значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год), й складали по місту Харкову 0,11 – 0,18 мкЗв/год, по Харківській області – 0,10 – 0,17 мкЗв/год.
 

Рівень радіаційного фону у Харкові та області 

 
  • м. Харків (Помірки – 0,11 мкЗв/год, вул. Северина Потоцького – 0,12 мкЗв/год);
  • м. Балаклія – 0,10 мкЗв/год;
  • м. Вовчанськ – 0,13 мкЗв/год;
  • м. Дергачі – 0,12 мкЗв/год;
  • м. Зміїв – 0,11 мкЗв/год;
  • м. Ізюм – 0,11 мкЗв/год;
  • м. Красноград – 0,14 мкЗв/год;
  • м. Лозова – 0,12 мкЗв/год;
  • м. Чугуїв – 0,10 мкЗв/год;
  • смт Великий Бурлук – 0,15 мкЗв/год.
  • смт Золочів – 0,11 мкЗв/год;
  • смт Краснокутськ – 0,11 мкЗв/год;
  • смт Нова Водолага – 0,13 мкЗв/год;
  • с. Покотилівка – 0,10 мкЗв/год.
 

Источник:   Обласний лабораторний центр
 Тэги:  радіація, фон, харьков
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