28.01.2023 15:01 Дмитро Колонєй
Рівень радіації у Харкові та області на 28 січня
Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Обласний Лабцентр
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківський Лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 28 січня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Рівні зовнішнього гамма-випромінювання не перевищують значень природного радіаційного фону, характерного для території Харківської області (0,3 мкЗв/год), й складали по місту Харкову 0,11 – 0,18 мкЗв/год, по Харківській області – 0,10 – 0,17 мкЗв/год.
Рівень радіаційного фону у Харкові та області
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м. Харків (Помірки – 0,11 мкЗв/год, вул. Северина Потоцького – 0,12 мкЗв/год);
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м. Балаклія – 0,10 мкЗв/год;
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м. Вовчанськ – 0,13 мкЗв/год;
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м. Дергачі – 0,12 мкЗв/год;
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м. Зміїв – 0,11 мкЗв/год;
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м. Ізюм – 0,11 мкЗв/год;
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м. Красноград – 0,14 мкЗв/год;
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м. Лозова – 0,12 мкЗв/год;
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м. Чугуїв – 0,10 мкЗв/год;
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смт Великий Бурлук – 0,15 мкЗв/год.
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смт Золочів – 0,11 мкЗв/год;
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смт Краснокутськ – 0,11 мкЗв/год;
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смт Нова Водолага – 0,13 мкЗв/год;
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с. Покотилівка – 0,10 мкЗв/год.
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