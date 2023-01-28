28.01.2023 15:43 Дмитро Колонєй
Інспекторка поліції під Харковом співпрацювала з окупантами, залякувала колег, а потім втекла
Жінку, яка допомагала ворогу, поінформували про підозру у держзраді під Харковом.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, колишній інспектор з ювенальної превенції Чугуївського РУП ГУНП пішла на співпрацю з російськими загарбниками, які окупували м. Вовчанськ:
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вступила до лав псевдоправоохоронного органу
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обійняла посаду «и. о. начальника отдела по делам несовершеннолетних».
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агітувала своїх колег працювати на окупантів.
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особисто їздила до них додому і погрожувала колегам та їх родинам фізичною розправою, якщо вони не погодяться працювати на окупаційну владу.
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безпосередньо проводила профілактичні бесіди з «проблемними» підлітками та їх батьками. К
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виїжджала у складі слідчо-оперативної групи на місце події за участю неповнолітніх, де опитувала свідків та очевидців.
Після звільнення Вовчанська жінка втекла на територію країни-агресора разом з російськими військовими.
Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваної у розшук.
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