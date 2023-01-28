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28.01.2023  15:43   Дмитро Колонєй

Інспекторка поліції під Харковом співпрацювала з окупантами, залякувала колег, а потім втекла

Жінку, яка допомагала ворогу, поінформували про підозру у держзраді під Харковом.

Допопомагала окупантам, залякувала колег, а потім втекла інспекторка поліції. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, колишній інспектор з ювенальної превенції Чугуївського РУП ГУНП пішла на співпрацю з російськими загарбниками, які окупували м. Вовчанськ:
 
  • вступила до лав псевдоправоохоронного органу
  • обійняла посаду «и. о. начальника отдела по делам несовершеннолетних».
  • агітувала своїх колег працювати на окупантів.
  • особисто їздила до них додому і погрожувала колегам та їх родинам фізичною розправою, якщо вони не погодяться працювати на окупаційну владу. 
  • безпосередньо проводила профілактичні бесіди з «проблемними» підлітками та їх батьками. К
  • виїжджала у складі слідчо-оперативної групи на місце події за участю неповнолітніх, де опитувала свідків та очевидців.
 
Після звільнення Вовчанська жінка втекла на територію країни-агресора разом з російськими військовими.
Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваної у розшук.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, вовчанськ, харьков
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