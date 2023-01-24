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24.01.2023  15:56   Дмитро Колонєй

Під Харковом офіцер поліції перейшов на бік окупантів, а потім втік

У Харкові судитимуть правоохоронця, який співпрацював з ворогом.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, дільничний офіцер поліції відділу поліцейської діяльності № 1 Куп’янського райвідділу поліції після окупації російськими військовими смт Шевченкове перейшов на бік ворога:
 
  • Добровільно написав на ім’я «главы» так званої «ВГА Харьковской области» заяву про прийняття на посаду  у псевдоправоохоронному органі у липні 2022  і в подальшому уклав «трудовой договор».
  • Обійняв посаду «исполняющего обязанности участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции» у смт Шевченкове. 
  • Виконував всі вказівки російських кураторів
  • Спільно з окупантами відбирав техніку у місцевих фермерів
  • «Здавав» псевдовладі проукраїнськи налаштованих громадян. 
 
За віддану роботу окупанти на початку вересня підвищили чоловіка: він став «начальником пункта полиции № 2» у смт Шевченкове. 
 
Обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Ленінському районному суді м. Харкова. 
 

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, куп’янськ, харьков
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