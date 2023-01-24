24.01.2023 15:56 Дмитро Колонєй

Під Харковом офіцер поліції перейшов на бік окупантів, а потім втік

У Харкові судитимуть правоохоронця, який співпрацював з ворогом.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, дільничний офіцер поліції відділу поліцейської діяльності № 1 Куп’янського райвідділу поліції після окупації російськими військовими смт Шевченкове перейшов на бік ворога:

Добровільно написав на ім’я «главы» так званої «ВГА Харьковской области» заяву про прийняття на посаду у псевдоправоохоронному органі у липні 2022 і в подальшому уклав «трудовой договор».

Обійняв посаду «исполняющего обязанности участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции» у смт Шевченкове.

Виконував всі вказівки російських кураторів

Спільно з окупантами відбирав техніку у місцевих фермерів

«Здавав» псевдовладі проукраїнськи налаштованих громадян.

За віддану роботу окупанти на початку вересня підвищили чоловіка: він став «начальником пункта полиции № 2» у смт Шевченкове.

Обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Ленінському районному суді м. Харкова.



