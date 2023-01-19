19.01.2023 12:47 Рита Парфенова

Залізничників, які допомагали перекидати російські воєнні ешелони на Харківщину, затримало СБУ (фото)

У результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області Служба безпеки викрила ще чотирьох пособників ворога

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на СБУ, у Куп’янську колишні посадовці регіональної філії Укрзалізниці після захоплення частини регіону добровільно приєднались до лав місцевої окупаційної адміністрації.



Один з них – 46-річний мешканець смт Куп‘янськ-Вузловий – обійняв посаду керівника створеної ворогом «Купянск-южной дистанции колеи». 30-річний та 37-річний чоловіки стали його «заступниками». Четвертий зловмисник теж добровільно пішов працювати на окупантів: його російські загарбники призначили «головним інженером».





На цих «посадах» вони допомагали країні-агресору відновлювати залізничне сполучення з регіоном для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті.



Насамперед зловмисники сприяли перекиданню рухомого складу військової техніки, озброєння та боєприпасів з території рф до тимчасово захоплених районів Харківщини.



Крім цього організували «передачу» російським загарбникам виробничого обладнання місцевого підрозділу Укрзалізниці.



Також вони особисто закликали місцевих жителів вступати до підконтрольного рф «залізничного підприємства». За це обіцяли лояльне відношення з боку рашистів та виплату «зарплат» у російських рублях.



Після звільнення Харківщини 46-річний «начальник дистанції» втік до рф, інші – вирішили «залягти на дно» в регіоні і таким чином спробували уникнути покарання.



Однак, співробітники СБУ встановили місцезнаходження трьох зловмисників і затримали їх. Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі агресору).



Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання вартою.



Четвертому фігуранту, який втік на територію рф, повідомлено про підозру заочно. Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки України проведе 18 та 19 січня у Харкові комплекс антитерористичних контрдиверсійних заходів.

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