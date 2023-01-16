16.01.2023 15:00

Під Харковом посадовець поліції радо зустрів та допомагав окупантам

У Харкові чекає на суд правоохоронець, який перейшов на бік ворога.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, колишній начальник одного з секторів відділення поліції №1 Куп‘янського райуправління поліції ГУНП в Харківській області одразу після захоплення російською армією смт Великий Бурлук 25 лютого 2022 року перейшов на бік ворога, висловлюючи своє позитивне ставлення до дій країни-агресора.

Обвинувачений допомогав представникам РФ:

створював новий окупаційний правоохоронний орган в смт Великий Бурлук.

переконував своєго колегу пройти навчання в освітньому закладі МВС РФ та стати «лейтенантом» у правоохоронних органах країни-агресора.

передав російській армії службову автівку

дозволив окупантам користуватись приміщенням кафе, що належить його дружині.

У середині вересня правоохоронці затримали зрадника в порядку ст. ст.208, 615 КПК України на кордоні з РФ, коли він намагався втекти.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Обвинувальний акт направлено до Ленінського районного суду м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.



