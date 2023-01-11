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11.01.2023  17:11   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік допомагав зміцнювати укріплення окупантів. Фото

Прокуратура Харківщини викрила чоловіка, який перейшов на бік російських загарбників.

Допомагав окупантам зміцнювати укріплення проти ЗСУ чоловік у Старовірівці. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, начальник служби безпеки одного з підприємств  Старовірівки Куп’янського району після окупації селища російськими військами активно підтримував загарбників: 
 
  • добровільно надав окупантам склади і ангари підприємства для розміщення військової техніки та особового складу російської армії. 
  • передав російським військовослужбовцям транспортні засоби та навантажувач компанії, які він перед цим перегнав з території підприємства на територію свого будинку. Таким чином він допоміг окупантам перевозити будівельні матеріали та будівати фортифікаційних споруди проти ЗСУ.   
Допомагав окупантам зміцнювати укріплення проти ЗСУ чоловік у Старовірівці. Новини Харкова
 
Наразі підозрюваний перебуває під вартою. 
 

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, купянск, харьков
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