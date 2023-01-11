11.01.2023 17:11 Дмитро Колонєй
На Харківщині чоловік допомагав зміцнювати укріплення окупантів. Фото
Прокуратура Харківщини викрила чоловіка, який перейшов на бік російських загарбників.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, начальник служби безпеки одного з підприємств Старовірівки Куп’янського району після окупації селища російськими військами активно підтримував загарбників:
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добровільно надав окупантам склади і ангари підприємства для розміщення військової техніки та особового складу російської армії.
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передав російським військовослужбовцям транспортні засоби та навантажувач компанії, які він перед цим перегнав з території підприємства на територію свого будинку. Таким чином він допоміг окупантам перевозити будівельні матеріали та будівати фортифікаційних споруди проти ЗСУ.
Наразі підозрюваний перебуває під вартою.
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