10.01.2023 15:26 Дмитро Колонєй

Голова селища під Харковом перейшов на бік ворога

Заарештовано посадовця без права на заставу, який допомагав окупантам у передмісті Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, під час окупації російськими військами смт Старий Салтів Чугуївського району голова селища перейшов на бік ворога, провів нараду депутатів селищної ради, поінформував, що відтепер допомагатиме ЗС РФ та закликав місцевих мешканців сприяти окупантам.

Обвинувачений здійснював організаційне, матеріально-технічне сприяння та надавав необхідну допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 5 січня 2023 року задоволено клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно обвинуваченого. Одночасно з цим суд визначив заставу в сумі 268 400 грн.

Проте прокурори не погодились їх вказаним рішенням та оскаржили його, бо обвинувачений може переховуватися від суду у тому числі і виїхавши на територію, що тимчасово окупована державою-агресором та впливати на свідків обвинувачення, які в більшості своїй є його односельчанами і постійно там мешкають.

Цю апеляцію задовольнив 10 січня 2023 року Харківський апеляційний суд, скасувавші ухвалу суду першої інстанції, та постановив нову ухвалу.

Нагадаємо, раніше ми писали про суд над зрадником, який обшукував з ворогом та обкрадав будинки односельців під Харковом. Читайте також:



