07.12.2022 16:46 Дмитро Колонєй
Судитимуть зрадника, який обшукував з ворогом та обкрадав будинки односельців під Харковом (фото)
Обвинувальний акт направлено до Київського райсуду Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, 61-річний мешканець с. Новий Бурлук Чугуївського району з 2014 року:
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активно підтримував РФ і висловлював свою позицію проти України та її влади.
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після окупації населеного пункту чоловік допомогав армії країни-агресора.
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проводив разом з російськими військовослужбовцями «обшуки» в будинках односельчан, шукаючи зброю, матеріальні цінності для передачі їх російській армії з березня 2022 року
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спільно з окупантами чоловік обкрадав покинуті будинки у селі.
Наразі обвинувачений перебуває під вартою.
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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