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07.12.2022  16:46   Дмитро Колонєй

Судитимуть зрадника, який обшукував з ворогом та обкрадав будинки односельців під Харковом (фото)

Обвинувальний акт направлено до Київського райсуду Харкова.

Обшукував з ворогом та обкрадав будинки односельців чоловік під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру,  61-річний мешканець с. Новий Бурлук Чугуївського району з 2014 року:
  • активно підтримував РФ і висловлював свою позицію проти України та її влади.
  • після окупації населеного пункту чоловік допомогав армії країни-агресора. 
  • проводив  разом з російськими військовослужбовцями «обшуки» в будинках односельчан, шукаючи зброю, матеріальні цінності для передачі їх російській армії з березня 2022 року
  • спільно з окупантами чоловік обкрадав покинуті будинки у селі. 
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. 
 
Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про зловмисника, який обкрадав розбиті ракетами будинки під Харковом.
 
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  предательство, воровство, харьков
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