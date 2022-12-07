07.12.2022 16:50 Віталій Хінєвіч

Без світла кілька місяців: у селах Балаклійської громади відновили електропостачання

Фахівці повернули електропостачання до села Петрівське, Вербівка та Борщівка Балаклійської громади.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

Повідомляється, що за словами енергетиків, Петрівське заживлено частково, два інші населені пункти - повністю.

"Села були знеструмлені декілька місяців. Руйнування внаслідок бойових дій тут значні. Основною проблемою стало пошкодження трансформаторів. Також довелося відновлювати проводи та побиті опори. Наразі ці села - з напругою. Місто Балаклія у нас також повністю заживлено", - зазначили у місцевому РЕМ.

Наразі енергетики працюють над поверненням світла у домівки жителів сіл Нова Гусарівка та Чепіль. Окрім того, після розмінування території розпочнуться роботи з відновлення електропостачання у с. Волобуївка Балаклійської громади.

Нагадаємо, рятувальники показали фото засніжених Карпат.