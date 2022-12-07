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07.12.2022  17:08   Дмитро Колонєй

Україна обов'язково переможе, і наше місто буде ще кращим, завдяки вашій роботі! - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав робітників місцевого самоврядування з професійним святом.


Україна обов'язково переможе, і наше місто буде ще кращим, завдяки вашій роботі! - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму телеграм-каналі звернувся з привітаннями до робітників місцевого самоврядування:
 
"Шановні колеги! Вітаю вас із професійним святом! 
 
Ви завжди тримали високу планку в роботі. У мирні часи ми приймали багато делегацій з інших міст та країн, які прагнули запозичити досвід роботи Харківської міської ради. Під час війни ви цю планку підняли та забезпечили життєдіяльність міста мільйонника під безперервними обстрілами. Транспорт курсує, у місті – чисто, соціальні установи надають допомогу харків’янам та вимушеним переселенцям, містяни отримують необхідні послуги, інфраструктура та житловий фонд відновлюються, бізнес та економіка тримаються у надскладні часи. 
 
Дякую за вашу самовіддачу, любов до Харкова, сміливість, чудові професійні та людські якості. З такою командою нам під силу пройти найскладніший шлях. Україна обов'язково переможе, і наше місто буде ще кращим, завдяки вашій роботі!
 
Источник:   Телеграм-канал/Ігор Терехов
 Тэги:  игорь терехов, поздравление, харьков
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