07.12.2022 17:08 Дмитро Колонєй

Україна обов'язково переможе, і наше місто буде ще кращим, завдяки вашій роботі! - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов привітав робітників місцевого самоврядування з професійним святом.



Україна обов'язково переможе, і наше місто буде ще кращим, завдяки вашій роботі! - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов на своєму телеграм-каналі звернувся з привітаннями до робітників місцевого самоврядування:

"Шановні колеги! Вітаю вас із професійним святом!

Ви завжди тримали високу планку в роботі. У мирні часи ми приймали багато делегацій з інших міст та країн, які прагнули запозичити досвід роботи Харківської міської ради. Під час війни ви цю планку підняли та забезпечили життєдіяльність міста мільйонника під безперервними обстрілами. Транспорт курсує, у місті – чисто, соціальні установи надають допомогу харків’янам та вимушеним переселенцям, містяни отримують необхідні послуги, інфраструктура та житловий фонд відновлюються, бізнес та економіка тримаються у надскладні часи.

Дякую за вашу самовіддачу, любов до Харкова, сміливість, чудові професійні та людські якості. З такою командою нам під силу пройти найскладніший шлях. Україна обов'язково переможе, і наше місто буде ще кращим, завдяки вашій роботі!