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27.12.2022  16:53   Дмитро Колонєй

Мешканка Харкова відсвяткувала свій сотий день народження

Городянку привітали зі святом представники районної адміністрації Харкова.

Відсвяткували свій сотий день народження мешканка Харкова Клавдія Вакуленко
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, 100-літній ювілей цього тижня відсвяткувала мешканка Слобідського району, учасниця бойових дій Другої світової війни Клавдія Трохимівна Вакуленко. 
 
Керівництво району привітало жінку зі святом, побажало їй міцного здоров’я,  сімейного затишку, душевного покою, миру, благополуччя, поваги від дітей та онуків.
 
Клавдія Трохимівна народилася у селі Михайлівка Шевченківського району Харківської області. З 1943 року служила у 300-му стрілецькому піхотному полку водієм «полуторки» і пройшла  військовий шлях до 1946 року. За мужність і бойову відвагу була нагороджена  Орденом «Вітчизняної війни» II ступеню, Орденом «За мужність» III cтупеню, медаллю «За визволення України». Після закінчення війни і до пенсійного віку працювала на заводі ім. Малишева.
 
Нагадаємо, раніше ми писали про мешканку Харькова, яка відсвяткувала свій 102 День народженння.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  юбилей, поздравление, харьков, день рождения
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