17.05.2022 14:41 Виталий Хиневич

Харьковчанка празднует 102 День рождения

Жительница Индустриального района отпраздновала 102-летие.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что представители Администрации Индустриального района поздравили со 102-летием Марию Шабалову - участницу Второй мировой войны.

От имени Харьковского городского головы Игоря Терехова они пожелали ей пожелали крепкого здоровья, семейного уюта и неисчерпаемой жизненной энергии.

Отметим, что Мария Захаровна родилась в с. Каменная Яруга в многодетной семье. Окончила среднюю школу и Чугуевское медицинское училище. До Второй мировой войны работала медицинской сестрой в Богодуховской городской больнице, а в военное время - в Чугуевском военном госпитале.

В 1946 году она вышла замуж за военнослужащего, проживала в Кременчуге и Пирятине по месту службы мужа. В 1952 году семья вернулась в Харьков, где Мария Захаровна продолжила работать медицинской сестрой в городской больнице №12 и в больнице завода «Электротяжмаш» еще в течение 20-ти лет.

Мария Шабалова воспитала двоих детей, дождалась трех внуков, шестерых правнуков и одну праправнучку.