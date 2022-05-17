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17.05.2022  14:41   Виталий Хиневич

Харьковчанка празднует 102 День рождения

Жительница Индустриального района отпраздновала 102-летие.

Харьковчанка Мария Шабалова празднует 102 День рождения
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что представители Администрации Индустриального района поздравили со 102-летием Марию Шабалову - участницу Второй мировой войны.
 
От имени Харьковского городского головы Игоря Терехова они пожелали ей пожелали крепкого здоровья, семейного уюта и неисчерпаемой жизненной энергии.
 
Отметим, что Мария Захаровна родилась в с. Каменная Яруга в многодетной семье. Окончила среднюю школу и Чугуевское медицинское училище. До Второй мировой войны работала медицинской сестрой в Богодуховской городской больнице, а в военное время - в Чугуевском военном госпитале.
 
В 1946 году она вышла замуж за военнослужащего, проживала в Кременчуге и Пирятине по месту службы мужа. В 1952 году семья вернулась в Харьков, где Мария Захаровна продолжила работать медицинской сестрой в городской больнице №12 и в больнице завода «Электротяжмаш» еще в течение 20-ти лет.
 
Мария Шабалова воспитала двоих детей, дождалась трех внуков, шестерых правнуков и одну праправнучку.
 
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  день рождения, харьков, поздравления
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