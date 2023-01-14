14.01.2023 16:00 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов святкує день народження

Харківська міська рада та виконавчий комітет вітають мера Харкова Ігоря Терехова з днем народження.



Ігор Терехов святкує день народження



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, Харківська міська рада, її виконавчий комітет та структурні підрозділи вітають мера Міста-героя Харкова Ігоря Терехова з днем народження, який він відзначає сьогодні, 14 січня.

«Шановний Ігоре Олександровичу! Прийміть найщиріші вітання з днем народження!

Ми знаємо, як ви любите своє рідне місто і скільки сил віддавали у мирний час, щоб зробити його найкращим в Україні. Так, війна перекреслила багато планів і принесла нам дуже тяжкі випробування.

Але Харків не просто вистояв під натиском ворожої навали, а став одним із символів свободи та незламності нашої країни, а також героїзму її жителів. І в цьому - ваша велика заслуга! «Мер залізобетонного міста» - таким вас знають харків'яни, українці, наші захисники та закордонні партнери.

Впевнені, що разом з вами після Перемоги єдиною командою відроджуватимемо місто Харків! Успіхів вам, сил та терпіння!» - говориться у привітанні.



