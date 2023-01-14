14.01.2023 15:32 Дмитро Колонєй
РФ готується до переходу на воєнний стан та довготривалої війни
Про плани країни-агресорки інформує воєнна розвідка України.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, заходи реорганізації економіки та військово-промислового комплексу країни-терориста свідчать про:
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підготовку переведення РФ на воєнний стан
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нмагання посилити потенціал армії.
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створення умов для проведення операцій, які були сплановані на самому початку війни, але невдало реалізовані російськими окупаційними військами.
Намагання країни-окупанта залучити всі військові ресурси на продовження війни в Україні і нещодавнє призначення начальника генштабу російської армії Герасимова новим командувачем окупаційних військ свідчать не лише про військові невдачі агресора, а й про підготовку РФ до продовження широкомасштабної довготривалої війни.
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