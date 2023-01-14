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14.01.2023  15:22   Євген Клочко

Харківські патрульні врятували жінку від самогубства (відео)

13 січня вдень співробітники патрульної поліції отримали виклик про громадянку, яка стоїть на підвіконні 5-го поверху та погрожує стрибнути вниз.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на пресслужбу патрульної поліції в Харківській області.
 
На місце виклику прибуло одразу декілька екіпажів правоохоронців. Поліцейські, не гаючи часу, швидко піднялись до квартири, в якій перебувала жінка. Під час розмови з нею патрульному вдалося підйти ближче до схвильованної жінки і за першої ж нагоди вхопити громадянку за одяг, відтягнувши с колегами її в безпечне місце.
 
Жінку надалі співробітники патрульної поліції передали медпрацівникам, які ушпиталили її.
 
Раніше мі повідомляли про те, що чоловік на Салтівці хотів вкоротити собі віку.

 


Тэги:  патрульная полиция, харьков
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