Харківські патрульні врятували жінку від самогубства (відео)

13 січня вдень співробітники патрульної поліції отримали виклик про громадянку, яка стоїть на підвіконні 5-го поверху та погрожує стрибнути вниз.
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Сьогодні багато що може виходити легше звичайного, як би само собою. Скористайтеся цим шансом, щоб потім не шкодувати про втрачені можливості.
Синоптики прогнозують похмуру погоду без опадів.
Сьогодні кожен може дозволити собі ще раз зустріти наступ нового року – завдяки розбіжності юліанського та григоріанського календаря.
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