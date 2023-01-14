Харківські патрульні врятували жінку від самогубства (відео)

14.01.2023 15:22 Євген Клочко

13 січня вдень співробітники патрульної поліції отримали виклик про громадянку, яка стоїть на підвіконні 5-го поверху та погрожує стрибнути вниз.

Про це повідомляє РЕДПОСТ , посилаючись на пресслужбу патрульної поліції в Харківській області.

На місце виклику прибуло одразу декілька екіпажів правоохоронців. Поліцейські, не гаючи часу, швидко піднялись до квартири, в якій перебувала жінка. Під час розмови з нею патрульному вдалося підйти ближче до схвильованної жінки і за першої ж нагоди вхопити громадянку за одяг, відтягнувши с колегами її в безпечне місце.

Жінку надалі співробітники патрульної поліції передали медпрацівникам, які ушпиталили її.