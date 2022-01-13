13.01.2022 22:10 Евгений Клочко

Под наркотиками и без прав: у харьковчанина забрали автомобиль за долги

Владелец автомобиля имел огромный долг по неуплаченным штрафам ПДД и неоднократные ДТП, за что и лишился транспортного средства.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на патрульную полицию Харьковской области. По информации правоохранителей, 13 января, на проспекте Науки экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mitsubishi, который находился в розыске. Согласно базам данных, автомобиль разыскивали органы юстиции за неуплату его владельцем 27 штрафов за нарушение ПДД. Также автомобиль находился в активном розыске за совершенные ДТП в этом и в прошлом месяце.

В ходе общения с водителем патрульные обнаружили у него признаки наркотического опьянения. От прохождения осмотра состояния опьянения мужчина отказался в присутствии двух свидетелей. Кроме того, он не имел права на управление транспортным средством.

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На водителя инспекторы составили административные протоколы по ч.1 ст. 130 (Отказ от учета состояния опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее механические повреждения транспортных средств), ст. 122-4 (оставление места ДТП) и административные постановления по ч.2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП.

На место задержания прибыли сотрудники исполнительной службы, которые изъяли автомобиль нарушителя до закрытия исполнительного производства. В дальнейшем материалы будут переданы в суд.

Напомним, толчком к такому радикальному решению Минюста по делам в отношении должников стали резонансные дорожно-транспортные происшествия в Харькове. Там, по предварительным данным Нацполиции, нарушители гоняли со скоростью, превышающей 180 км в час. Поэтому изъятие авто водителей-должников началось именно с Харькова и реализуется уже по всей Украине.