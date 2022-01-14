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14.01.2022  16:25   

В Харькове полиция за долги забрала маршрутку

Патрульные полицейские обнаружили автобус, который находился в активном розыске.

Маршрутный автобус за долги забрали в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на патрульную полиции Харьковской области. По информации правоохранителей, 14 января в поселке Жуковского экипаж патрульной полиции остановил автобус I-VAN, который, находился в розыске. 
 
Транспортное средство разыскивали органы юстиции из-за неуплаты задолженности его владельцем.
 
На место патрульные вызывали сотрудников исполнительной службы.
 
 
Автобус был задержан и перемещен на специальную площадку до закрытия исполнительного производства.
 
Ранее сообщалось, что 13 января на проспекте Науки экипаж патрульной полиции остановил автомобиль Mitsubishi, который находился в розыске. Согласно базам данных, автомобиль разыскивали органы юстиции за неуплату его владельцем 27 штрафов за нарушение ПДД. Также автомобиль находился в активном розыске за совершенные ДТП в этом и в прошлом месяце.
 
Сотрудники исполнительной службы изъяли автомобиль нарушителя до закрытия исполнительного производства.
 
Тэги:  патрульная полиция, харьков
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