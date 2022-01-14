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14.01.2022  16:45   Виталий Хиневич

В Кармадонском ущелье появился рисунок Сергея Бодрова

На предполагаемом месте гибели деятеля культуры появился памятный рисунок.

Сергей Бодров
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.
 
Сообщается, что в Кармадонском ущелье завершились работы по созданию граффити в честь деятеля культуры Сергея Бодрова. Кроме этого, памятный знак был создан в знак памяти всей съемочной группы, которая погибла или пропала без вести при сходе ледника Колка. 
 
Над созданием рисунка трудилась команда из трёх человек. Сложность создания  данного творения заключается в том, что он был создан на вершине при неблагоприятных погодных условиях.
 
Напомним, ранее жители многоэтажного дома по проспекту Александровскому, 69-В в ходе подготовки к зиме решили утеплить пенопластовыми блоками стену, на которой изображена птица.
 
Источник:   Социальные сети
 Тэги:  сергей бодров, рисунок, харьков
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