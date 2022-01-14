14.01.2022 16:45 Виталий Хиневич

В Кармадонском ущелье появился рисунок Сергея Бодрова

На предполагаемом месте гибели деятеля культуры появился памятный рисунок.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на социальные сети.

Сообщается, что в Кармадонском ущелье завершились работы по созданию граффити в честь деятеля культуры Сергея Бодрова. Кроме этого, памятный знак был создан в знак памяти всей съемочной группы, которая погибла или пропала без вести при сходе ледника Колка.

Над созданием рисунка трудилась команда из трёх человек. Сложность создания данного творения заключается в том, что он был создан на вершине при неблагоприятных погодных условиях.

Напомним, ранее жители многоэтажного дома по проспекту Александровскому, 69-В в ходе подготовки к зиме решили утеплить пенопластовыми блоками стену, на которой изображена птица.