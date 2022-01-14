    
Главная Новости Харькова Медицина Коронавирус: в ОАЭ теперь будут сажать в тюрьму за высмеивание карантинных правил
14.01.2022  17:22   Дмитрий Колоней

Коронавирус: в ОАЭ теперь будут сажать в тюрьму за высмеивание карантинных правил

В стране ужесточили меры карантина - жителям столицы Абу-Даби каждые две недели требуется отрицательный результат ПЦР, тесты необходимы для входа в правительственные здания.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Daily Star, пользователи соцсетей могут быть приговорены как минимум к двум годам тюрьмы и штрафу в размере 54 000 долларов (200 000 дирхамов ОАЭ). Этот произойдет, если их действия будут квалифицированы как вводящие в заблуждение по карантинным мерам пандемии. 
 
 
Предупреждение было дано после «недавнего распространения фотографий и видео в социальных сетях… сопровождаемых комментариями и песнями, высмеивающими меры предосторожности и призывающими других пренебрегать ими», — говорится в заявлении Федеральной прокуратуры по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
 
Требования к тестированию в Эмиратах в последние недели возросли и многие работодатели требуют регулярных отрицательных результатов ПЦР, оказывая давление на центры тестирования. В отчете также упоминается, что жителям столицы Абу-Даби каждые две недели требуется отрицательный результат ПЦР, а также тесты необходимы для входа в правительственные здания. ОАЭ также запретили выезд за границу для граждан, которым не сделали повторную прививку вакцины от Covid-19.
 
Напомним, ранее мы писали о том, как отличить COVID-19 от туберкулеза, каковы у болезней сходства и различия.
 
Источник:   Daily Star
 Тэги:  коронавирус, тюрьма, оаэ, карантин, критика, ковид
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.01 Культура и Туризм Азербайджан открыл границы для украинцев: что нужно знать для поездки в страну 14.01 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 14 января 13.01 Медицина В Харькове растет количество заболевших COVID-19
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 