14.01.2022 17:22 Дмитрий Колоней

Коронавирус: в ОАЭ теперь будут сажать в тюрьму за высмеивание карантинных правил

В стране ужесточили меры карантина - жителям столицы Абу-Даби каждые две недели требуется отрицательный результат ПЦР, тесты необходимы для входа в правительственные здания.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Daily Star, пользователи соцсетей могут быть приговорены как минимум к двум годам тюрьмы и штрафу в размере 54 000 долларов (200 000 дирхамов ОАЭ). Этот произойдет, если их действия будут квалифицированы как вводящие в заблуждение по карантинным мерам пандемии. Читайте также: Против коронавируса помогут кислоты конопли - результат исследования

Предупреждение было дано после «недавнего распространения фотографий и видео в социальных сетях… сопровождаемых комментариями и песнями, высмеивающими меры предосторожности и призывающими других пренебрегать ими», — говорится в заявлении Федеральной прокуратуры по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Требования к тестированию в Эмиратах в последние недели возросли и многие работодатели требуют регулярных отрицательных результатов ПЦР, оказывая давление на центры тестирования. В отчете также упоминается, что жителям столицы Абу-Даби каждые две недели требуется отрицательный результат ПЦР, а также тесты необходимы для входа в правительственные здания. ОАЭ также запретили выезд за границу для граждан, которым не сделали повторную прививку вакцины от Covid-19.