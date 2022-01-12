12.01.2022 13:44 Евгений Клочко

Как отличить COVID-19 от туберкулеза: сходства и различия

COVID-19 и туберкулез имеют схожие симптомы. Оба заболевания могут иметь тяжелые последствия для жизни и здоровья человека, поэтому следует знать, как их отличить и когда обращаться за медицинской помощью.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины, по данным Центра общественного здоровья за 9 месяцев. В 2021 году в Харьковской области было зафиксировано 713 случаев заболевания активным туберкулезом, включая его рецидивы. Показатель заболеваемости составил 27,2 на 100 тыс. населения.

Как правило, туберкулез не проявляется быстро: начало заболевания может растянуться на несколько недель, а иногда – месяцев. Болезни COVID-19 присуще острое течение в течение недели и общая продолжительность около двух недель.

У больного туберкулезом может наблюдаться снижение работоспособности и общая утомляемость. У пациентов с COVID-19 все зависит от тяжести заболевания. В то же время коронавирусная болезнь может сопровождаться выраженной лихорадкой. При легкой форме – до 38 °С, при тяжелой – более 38 °С. При туберкулезе наблюдается незначительное повышение температуры тела до 37-37,2 ° С, при тяжелых формах - выраженная лихорадка.

Для последнего также характерна повышенная потливость ночью и понижение массы тела без «определенной» причины. Для COVID-19 эти проявления не характерны.

А вот головная боль, насморк, заложенность носа, боли в горле и мышцах – все это возможные симптомы коронавирусной болезни. При COVID-19 также может быть постоянный сухой кашель, если у человека туберкулез, то кашель может длиться более 2 недель и, как правило, с мокротой. Также для коронавирусной болезни характерно искажение вкуса и/или запаха или полная потеря их восприятия.

Одышка является симптомом обоих заболеваний, однако может иметь разные особенности. В частности, при туберкулезе она может появляться при физической нагрузке. Одышка может наблюдаться при тяжелых распространенных формах туберкулеза со значительным впечатлением легочной ткани. Для COVID-19 она не характерна только при легкой форме, но может появляться при средней и тяжелой форме.

При тяжелой форме COVID-19 может происходить кровохарканье. В случае туберкулеза этот симптом наблюдается при тяжелых распространенных формах болезни со значительным впечатлением легочной ткани.

Кроме того, для тяжелых форм коронавирусной болезни может быть характерно изменение психического состояния человека.

В любом случае, всегда следует консультироваться с врачом и не устанавливать себе диагнозы самостоятельно.