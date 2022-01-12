12.01.2022 13:30 Виталий Хиневич
Введение в Украине налога на неофициальные доходы: в налоговой опровергли слухи
С начала 2022 года средства массовой информации активно обсуждают налоги с неофициальных доходов.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на «Delo.ua».
Сообщается, что согласно информации, которую предоставили новостные издания, платить налог нужно будет всем. В частности налогом должны будут облагаться подарки, денежные средства, которые пришли с территории другой страны, доход от инвестиций и прочее.
Однако в свою очередь появление нового налога опроверг народный депутат, глава налогового комитета Даниил Гетманцев. При помощи своего телеграмм-канала народный избранник сообщил, что информация о появлении нового налога с неофициальных доходов не соответствует действительности. Более того, посоветовал парикмахерам стричь ровно и не переживать.
«Всем парикмахерам советую не читать советских газет, расслабиться и продолжать стричь. Желательно ровно»,- отметил Даниил Гетманцев.
Кроме этого нардеп заявил изданию «Delo.ua», что в Министерстве финансов готовят законопроект о непрямых методах налогового контроля. Когда именно будет готов данный законопроект, еще неизвестно.
В свою очередь налоговики акцентируют внимание украинцев на том, что если они постоянно выполняют определенный вид деятельности и получают от этого прибыль, то должны зарегистрировать ФЛП и продолжать свою деятельность.
Касаемо информации, опубликованной в СМИ, налоговики подчеркивают: платить налог необходимо лицам, которые ведут независимую профессиональную деятельность.
Если налоговая обнаружит, что граждане получают дополнительный доход, но не оплачивают дополнительный налог, в отношении таких лица могут применить штрафные санкции.
Напомним, в 2022 году украинцев ждет ряд изменений
, в частности, в сфере социальных выплат, здравоохранения и ведения бизнеса.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости