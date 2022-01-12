12.01.2022 13:30 Виталий Хиневич

Введение в Украине налога на неофициальные доходы: в налоговой опровергли слухи

С начала 2022 года средства массовой информации активно обсуждают налоги с неофициальных доходов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Delo.ua».

Сообщается, что согласно информации, которую предоставили новостные издания, платить налог нужно будет всем. В частности налогом должны будут облагаться подарки, денежные средства, которые пришли с территории другой страны, доход от инвестиций и прочее.

Однако в свою очередь появление нового налога опроверг народный депутат, глава налогового комитета Даниил Гетманцев. При помощи своего телеграмм-канала народный избранник сообщил, что информация о появлении нового налога с неофициальных доходов не соответствует действительности. Более того, посоветовал парикмахерам стричь ровно и не переживать.

«Всем парикмахерам советую не читать советских газет, расслабиться и продолжать стричь. Желательно ровно»,- отметил Даниил Гетманцев.

Кроме этого нардеп заявил изданию «Delo.ua», что в Министерстве финансов готовят законопроект о непрямых методах налогового контроля. Когда именно будет готов данный законопроект, еще неизвестно.

В свою очередь налоговики акцентируют внимание украинцев на том, что если они постоянно выполняют определенный вид деятельности и получают от этого прибыль, то должны зарегистрировать ФЛП и продолжать свою деятельность.

Касаемо информации, опубликованной в СМИ, налоговики подчеркивают: платить налог необходимо лицам, которые ведут независимую профессиональную деятельность.

Если налоговая обнаружит, что граждане получают дополнительный доход, но не оплачивают дополнительный налог, в отношении таких лица могут применить штрафные санкции.

Напомним, в 2022 году украинцев ждет ряд изменений , в частности, в сфере социальных выплат, здравоохранения и ведения бизнеса.