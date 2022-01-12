12.01.2022 13:17 Рита Парфенова

Занятия в школах должны начинаться позже: исследование ученых

Переход на онлайн-обучение в пандемию привел ученых к результату, что ранние уроки негативно отражаются на самочувствии подростков.

Результаты таких исследования опубликованы в статье «Связь между домашним обучением, продолжительностью сна и здоровьем подростков во время закрытия средних школ из-за пандемии COVID-19», подготовленной учеными Цюрихского университета, передает РЕДПОСТ.



Во время школьного карантина подростки, обучавшиеся дома, спали примерно на 75 минут в день больше обычного. Как показала опрос, проведенный среди швейцарских старшеклассников, за этот период у них улучшились сон и общее самочувствие.



«8972 подростков из швейцарских средних школ во время изоляции от COVID-19 участники спали значительно дольше и имели лучшее качество жизни, связанное со здоровьем, и меньше употребляли кофеин и алкоголь, чем до пандемии», – сделали вывод исследователи.



В то же время опрос показал противоположный отрицательный результат, вызванный изоляцией во время дистанционного обучения. Этот фактор вызывал у учащихся психологический стресс. Подростки чувствовали себя одиноко, жаловались на плохое настроение и меньше развлекались и общались с друзьями.



«Таким образом, были выявлены 2 противоположные ассоциации со здоровьем подростков во время закрытия школ: благоприятная ассоциация, связанная со сном, и вредная ассоциация, связанная с дистрессом», – сообщили ученые.



Напомним, на днях Школьники из Боровской ОТГ временно учились онлайн из-за гололеда.