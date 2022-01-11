11.01.2022 08:29 Рита Парфенова

Под Харьковом школы ушли на "дистанционку": причины

Школьники из Боровской ОТГ временно учатся онлайн из-за гололеда.

В некоторых школах под Харьковом ввели "дистанционку" из-за плохих погодных условий. Школьники будут учиться онлайн до 12 января, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.



Восемь школ в Харьковской области перевели на дистанционное обучение из-за гололеда. До среды, 12 января, дистанционно учиться будут школьники из Боровской ОТГ (Изюмский район). Всего в этих учебных заведениях учится 1500 детей.



«Вечером и с начала дня прошел холодный дождь, а на улице было 1-2 градуса мороза, поэтому был сильный гололед. Руководители школ были на связи и попросили, чтобы сохранить здоровье детей, на два дня сделать дистанционное обучение. Наши дорожные службы сказали, что не успеют такое количество дорог до утра просыпать», — рассказал поселковый голова Александр Тертышный.



Харьковский гидрометцентр прогнозирует 11-12 января на дорогах области гололедицу (І уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Напомним, коммунальщики Харькова продолжают устранять последствия непогоды с четырех часов утра понедельника.