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11.01.2022  08:29   Рита Парфенова

Под Харьковом школы ушли на "дистанционку": причины

Школьники из Боровской ОТГ временно учатся онлайн из-за гололеда.

Несколько школ ушли на "дистанционку". Новости Харькова

В некоторых школах под Харьковом ввели "дистанционку" из-за плохих погодных условий. Школьники будут учиться онлайн до 12 января, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Восемь школ в Харьковской области перевели на дистанционное обучение из-за гололеда. До среды, 12 января, дистанционно учиться будут школьники из Боровской ОТГ (Изюмский район). Всего в этих учебных заведениях учится 1500 детей.

«Вечером и с начала дня прошел холодный дождь, а на улице было 1-2 градуса мороза, поэтому был сильный гололед. Руководители школ были на связи и попросили, чтобы сохранить здоровье детей, на два дня сделать дистанционное обучение. Наши дорожные службы сказали, что не успеют такое количество дорог до утра просыпать», —  рассказал поселковый голова Александр Тертышный.

Харьковский гидрометцентр прогнозирует 11-12 января на дорогах области гололедицу (І уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Напомним, коммунальщики Харькова продолжают устранять последствия непогоды с четырех часов утра понедельника.

Источник:   Суспільне
 Тэги:  школа, дистанционное обучение, харьков
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