    
Главная Новости Харькова ЖКХ Коммунальщики с четырех утра продолжили борьбу со льдом в Харькове
10.01.2022  09:40   Рита Парфенова

Коммунальщики с четырех утра продолжили борьбу со льдом в Харькове

Работники харьковских коммунальных предприятий стараются максимально посыпать тротуары солью.


city.kharkov.ua

Вчерашний ледяной дождь вызвал обледенение дорог в Харькове, и с воскресенья работники коммунальных предприятий стараются ликвидировать последствия непогоды, передает РЕДПОСТ.

По словам заместителя городского головы - директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Виталия Мирошника 9 января в работах было задействовано около 2 тыс. человек - дворников и работников СКП «Харьковзеленстрой». Привлечена вся возможная техника.

А в понедельник, 10 января, посыпку тротуаров песком и солью начали с четырех часов утра.

«С момента, когда пошел дождь и началось обледенение, мы вывели все силы для посыпки солью придомовых территорий, «красных линий», парков и скверов, где есть большое движение людей. Работы велись до самого вечера. Сейчас рабочие передохнут, а потом, с четырех часов утра, продолжат посыпку, чтобы харьковчане могли дойти до метро и остановок общественного транспорта. Естественно, что в условиях нехватки дворников сложно сразу охватить весь город, каждую дорожку и тротуар. Но мы делаем все возможное», - отметил Виталий Мирошник.

Он отметил, что посыпочный материал - соль и песок - есть в достаточном количестве.

Напомним, ранее мы писали о том, что Харьков продолжает бороться с последствиями непогоды.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  непогода, жкх, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
31.12 ЖКХ Харьков готов встретить непогоду во всеоружии 30.11 ЖКХ Игорь Терехов дал команду оперативно устранить последствия непогоды в Харькове 30.11 ЖКХ Как пострадал жилой фонд Харькова от непогоды: информация от коммунальных служб  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 