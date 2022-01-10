10.01.2022 09:40 Рита Парфенова

Коммунальщики с четырех утра продолжили борьбу со льдом в Харькове

Работники харьковских коммунальных предприятий стараются максимально посыпать тротуары солью.



city.kharkov.ua

Вчерашний ледяной дождь вызвал обледенение дорог в Харькове, и с воскресенья работники коммунальных предприятий стараются ликвидировать последствия непогоды, передает РЕДПОСТ.

По словам заместителя городского головы - директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Виталия Мирошника 9 января в работах было задействовано около 2 тыс. человек - дворников и работников СКП «Харьковзеленстрой». Привлечена вся возможная техника.

А в понедельник, 10 января, посыпку тротуаров песком и солью начали с четырех часов утра.



«С момента, когда пошел дождь и началось обледенение, мы вывели все силы для посыпки солью придомовых территорий, «красных линий», парков и скверов, где есть большое движение людей. Работы велись до самого вечера. Сейчас рабочие передохнут, а потом, с четырех часов утра, продолжат посыпку, чтобы харьковчане могли дойти до метро и остановок общественного транспорта. Естественно, что в условиях нехватки дворников сложно сразу охватить весь город, каждую дорожку и тротуар. Но мы делаем все возможное», - отметил Виталий Мирошник.



Он отметил, что посыпочный материал - соль и песок - есть в достаточном количестве.