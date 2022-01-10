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10.01.2022  09:23   Рита Парфенова

В Харькове на пожаре спасли двух человек (фото)

Пострадавших обнаружили на лестничной клетке пятиэтажки и вынесли на свежий воздух.

Пожар Харьков: двух человек спасли на пожаре по улице Гвардейцев Широнинцев

Пожар в жилом пятиэтажном доме по улице Гвардейцев Широнинцев, 18 произошел около половины десятого вечера 9 января, сообщает РЕДПОСТ.

Произошло возгорание в квартире на последнем этаже пятиэтажки. К моменту прибытия пожарных горела комната квартиры и часть коридора на площади 15 кв.м., а также балкон на площади 3 кв.м.

Во время проведения разведки на лестничной клетке были обнаружены 2 мужчины (1965 и 1972 годов рождения), которых немедленно вынесли из опасной задымленной зоны на свежий воздух. Таким образом, их жизни были спасены.

Пожар тушили три отделения Службы спасения на автоцистернах. В 21:38 огонь локализован и в 22:25 окончательно ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Пожар Харьков: двух человек спасли на пожаре по улице Гвардейцев Широнинцев

Напомним, днем 9 января на Белгородское шоссе,7 сгорело частное одноэтажное хозяйственное здание.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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