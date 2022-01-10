10.01.2022 08:24 Рита Парфенова

Пожарные полтора часа тушили постройку в Лесопарке Харькова (фото)

Причины, по которым загорелось одноэтажное хозяйственное здание, уточняются.

О пожаре в частном одноэтажном хозяйственном здании на Белгородское шоссе,7 спасателям сообщили около половины второго дня 9 января, передает РЕДПОСТ.

Возгорание возникло в одноэтажной хозяйственной постройке площадью около 60 кв.м. Спасатели пяти подразделений ГСЧС на автоцистернах, прибывшие на вызов, сразу локализовали источник возгорания, и к 15.00 пожар был полностью ликвидирован.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, ранее РЕДПОСТ публиковал видео пожара на Белгородском шоссе, 7, которые выкладывали в соцсети.