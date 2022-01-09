09.01.2022 15:47 Рита Парфенова

Сильный пожар на окраине Харькова: видео

Видео пожара выложили в социальные сети.

Сильный пожар произошел днем 9 января в зоне отдыха на выезде из Харькова, передает РЕДПОСТ.

По свидетельствам очевидцев, горит здание напротив ресторана «Панське село» на Белгородском шоссе в Лесопарке.

Для тушения прибыли четыре пожарные машины. О пострадавших не сообщается

Официальная информация уточняется.

Напомним, в ночь на 7 января в двухэтажном жилом доме в Основянском районе Харькова в квартире на первом этаже горел диван и домашние вещи. Кроме того, из-за сильного задымления в подъезде было принято решение вывести на свежий воздух 2 человек, из них 1 ребенка.