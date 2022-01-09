Сильный пожар на окраине Харькова: видео

Видео пожара выложили в социальные сети.
Сильный пожар произошел днем 9 января в зоне отдыха на выезде из Харькова, передает РЕДПОСТ.
По свидетельствам очевидцев, горит здание напротив ресторана «Панське село» на Белгородском шоссе в Лесопарке.
Для тушения прибыли четыре пожарные машины. О пострадавших не сообщается
Официальная информация уточняется.
Напомним, в ночь на 7 января в двухэтажном жилом доме в Основянском районе Харькова в квартире на первом этаже горел диван и домашние вещи. Кроме того, из-за сильного задымления в подъезде было принято решение вывести на свежий воздух 2 человек, из них 1 ребенка.
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Антициклон Alex принесет солнечный и довольно прохладный субботник день. В воскресенье ожидается снег.
9 января отмечается Международный день хореографа.
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