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09.01.2022  15:47   Рита Парфенова

Сильный пожар на окраине Харькова: видео

Видео пожара выложили в социальные сети.

Сильный пожар произошел днем 9 января в зоне отдыха на выезде из Харькова, передает РЕДПОСТ.

По свидетельствам  очевидцев, горит здание напротив ресторана «Панське село» на Белгородском шоссе в Лесопарке.

Для тушения прибыли четыре пожарные машины. О пострадавших не сообщается

Официальная информация уточняется.

Напомним, в ночь на 7 января в двухэтажном жилом доме в Основянском районе Харькова в квартире на первом этаже горел диван и домашние вещи. Кроме того, из-за сильного задымления в подъезде было принято решение вывести на свежий воздух 2 человек, из них 1 ребенка.

 

Тэги:  пожар, харьков
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