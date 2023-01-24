24.01.2023 09:36 Рита Парфенова

Харків на ранок 24 січня. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 23 по 24 січня 2023 року зафіксовано чотири пожежі, спричинені обстрілами з боку окупаційних військ росії.



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Також рятувальникі три рази виїжджали на перевірку місць обстрілу населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 24 січня.

Близько 14:00 с. Григорівка Великобурлуцької громади було атаковане ворожою артилерією. Виникли 2 пожежі. На території приватної оселі горіла господарча споруда та гараж на площі 100 кв.м. Також на території приватного підприємства горіла будівля зернотоку на площі 70 кв.м. Рятувальники 14-ї ДРПЧ виїхали на ліквідацію даних пожеж о 14:13 та ліквідували їх о 15:48 та 15:41 відповідно.



О 19:55 рятувальники 47-ДРПЧ з м. Вовчанська та 44-ї ДРПЧ з м. Гірське Луганської області виїхали на гасіння пожежі у с. Вовчанські Хутори Вовчанської громади, що трапилась внаслідок обстрілу. Там горіла приватна господарча споруда та 2 транспортних засоби на площі 70 кв.м. Вогонь загасили о 20:35.



Близько 23:00 ворог вдарив про м. Куп’янську. Загорілась торговельно-складська будівля на площі 800 кв.м. З вогнем боролись 5 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС з м. Куп’янська та м. Новодружеськ Луганщини. Остаточно приборкати його вдалось лише о 04:05.



Виїзди рятувальників на перевірку територій, які постраждали від ворожий обстрілів:

У м. Куп’янську та селищі Дворічна пошкоджені 2 приватні домоволодіння. Постраждалих і пожеж не зафіксовано.

На території Вовчанської громади пошкоджень та руйнацій зазнали 20 об’єктів у самому м. Вовчанську та с. Вовчанські Хутори. Це 13 приватних домоволодінь, 2 житлові двоповерхівки, 2 приватних підприємства, навчальний заклад, будинок культури, магазин. 3 людей отримали травми.

Загалом за добу з 23 по 24 січня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативні виїзди, з яких:

14 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинили ворожі обстріли;

14 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

5 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 18 вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 12 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 23 по 24 січня ворог обстріляв щонайменше 20 населених пунктів.



