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24.01.2023  09:20   Рита Парфенова

Фігурист з Харкова загинув в боях під Бахмутом

Під Бахмутом загинув колишній український фігурист, родом із Харкова, Дмитро Шарпар.

Під Бахмутом загинув колишній український фігурист Дмитро Шарпар

Про загибель Дмитра Шарпара повідомили у Фейсбуці Skate Ukraine, передає РЕДПОСТ. Дмитру було 25 років.

Дмитро виступав у парі з Анастасією Побіженко, був срібним призером чемпіонату України та ввійшов до топ-10 на Юнацьких Олімпійських іграх-2016. Після змагальної кар'єри він був артистом циркового шоу на льоду «Гранд».

Під Бахмутом загинув колишній український фігурист Дмитро Шарпар

Колектив РЕДПОСТ висловлює щирі співчуття родині та близьким фігуриста.

У Мережі опубліковано номер карти для допомоги родині Дмитра.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Бахмутському напрямку загинув мешканець села Сніжкове Валківської Сілатов Микола Борисович.


Источник:   Skate Ukraine
 Тэги:  некролог, харьков
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