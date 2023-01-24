Фігурист з Харкова загинув в боях під Бахмутом

Під Бахмутом загинув колишній український фігурист, родом із Харкова, Дмитро Шарпар.
Про загибель Дмитра Шарпара повідомили у Фейсбуці Skate Ukraine, передає РЕДПОСТ. Дмитру було 25 років.
Дмитро виступав у парі з Анастасією Побіженко, був срібним призером чемпіонату України та ввійшов до топ-10 на Юнацьких Олімпійських іграх-2016. Після змагальної кар'єри він був артистом циркового шоу на льоду «Гранд».
Колектив РЕДПОСТ висловлює щирі співчуття родині та близьким фігуриста.
У Мережі опубліковано номер карти для допомоги родині Дмитра.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Бахмутському напрямку загинув мешканець села Сніжкове Валківської Сілатов Микола Борисович.
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