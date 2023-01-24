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24.01.2023  08:57   Рита Парфенова

Ворог зранку випустив ракети на житлові будинки: зведення ХОВА

Уранці 24 січня військові рф знову обстріляли місто Куп'янськ у Харківській області.


t.me/synegubov

Як повідомляє РЕДПОСТ, про це в ранковому зведенні розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні зранку ворог знову обстріляв Куп'янськ. Є влучання у житлові будинки, сталися масштабні пожежі. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється», – уточнив він.

Протягом минулої доби ворог вів масовані обстріли прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.

У Вовчанську Чугуївського району внаслідок артобстрілів пошкоджені житлові будинки, об'єкти цивільної промисловості та інфраструктурні об'єкти. У с. Вовчанські Хутори ракетним обстрілом зруйновано заклад освіти та будинок культури.

У с. Гатище Чугуївського району пошкоджений об'єкти цивільної промисловості, сталися пожежі.

Протягом минулої доби ворог вів масовані обстріли прикордонних населених пунктів у Куп'янському, Чугуївському та Харківському районах.

У Вовчанську поранення отримав 52-річний чоловік. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 23 по 24 січня ворог обстріляв щонайменше 20 населених пунктів.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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