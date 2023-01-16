В боях за Бахмут загинув механізатор з Харківщини

Із Бахмутського напрямку пришла трагічна звістка про загибель мешканця селя Сніжкова Сілатова Миколи Борисовича
Про загибель Героя повідомили у Валківській міській раді, передає РЕДПОСТ.
Солдат Сілатов Микола Борисович загинув 9 січня 2023 року біля населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району, що на Донеччині, під час виконання бойового завдання, виявивши стійкість та мужність.
Як розповіли у громаді, Микола Борисович народився 4 лютого 1974 року у Сніжкові. Тут навчався в школі, працював у рідному селі механізатором у ЖКП «Сніжків». Його знали і поважали усі мешканці села. Працьовитий, товариський, веселий і життєлюбний.
У 2014-2015 роках був учасником АТО, мав військовий досвід.
У перші дні повномасштабного вторгнення пішов захищати країну від російського агресора.
Воював навідником-оператором розвідувального відділення розвідувального взводу своєї військової частини.
У Миколи Борисовича залишилися дружина, дві доньки, онуки. Про місце та час прощання з Героєм буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, на Харківщині у боях на Ізюмському напрямку загинув український журналіст Олександр Махов.
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