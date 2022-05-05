05.05.2022 09:33 Рита Парфенова

Известный журналист погиб в боях под Изюмом

В Харьковской области под обстрелами врага погиб украинский журналист Александр Махов.

Об этом сказал в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский, передает РЕДПОСТ



Махов родился в Луганске, долгое время жил в Киеве. Александру было 36 лет. Он много лет работал на каналах Украина и Украина24, с 2014 года был военным корреспондентом, освещая события на передовой. Во время работы Махов был единственным журналистом, который находился на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. «Небольшим отпуском» называл командировку на Антарктиду в перерыве между работой на фронте.

После начала полномасштабного наступления России Алксандр решил уйти на фронт.



"Я ветеран и резервист и я иду на войну. Настало время освободительной войны! Буду биться и убивать - сколько буду сил. Служу украинскому народу!", - писал Махов на своей странице в Facebook.



Он встретил свой день рождения в апреле на фронте. Его подразделение участвовало в боях, в частности, на Изюмском направлении.