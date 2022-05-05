05.05.2022 10:03 Рита Парфенова

Завалы после обстрелов Харькова разбирают больше двух тысяч добровольцев: как записаться

2424 волонтера из разных районов Харькова присоединились к инициативе «Восстановим Харьков вместе».

В каждом из девяти районов Харькова создана организация волонтеров, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент жилищно-коммунального хозяйства. Они помогают коммунальщикам разбирать завалы, убирать мусор, ремонтировать дома и площадки.



В департаменте отметили, что об инициативе объявили 9 марта, а через 10 дней ее уже начали реализовывать. За это время работы провели на 128 локациях общей площадью более 64 га, собрали и вывезли около 2,9 тыс. куб. м мусора. В уборке было задействовано около 1,4 тыс. волонтеров и 87 единиц спецтехники.



Напомним, что все желающие помочь в восстановлении Харькова – в уборке завалов и мусора, ремонте домов и площадок – могут записаться на участие в работах, заполнив специальную форму или выбрав локацию на сайте. Для уточнения организационных вопросов и конструктивных предложений можно связаться в Telegram с @Inna_Koordinator и @Oleksandra_Kapinus.

Напомним, что волонтеры инициативы «Восстановим Харьков вместе» совместно с сотрудниками ГСЧС и коммунальщиками продолжают разбирать завалы разрушенных зданий.