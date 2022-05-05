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05.05.2022  10:26   Рита Парфенова

Главе села под Харьковом выдвинули подозрение в госизмене

Староста Казачелопанского округа перешла на сторону врага.

Староста Казачелопанского округа перешла на сторону врага.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.

По данным следствия, женщина-староста Казачелопанского старостинского округа Дергачевской территориальной общины перешла на сторону врага. Она проводит работу по налаживанию поставок так называемой "гуманитарной помощи" из РФ и освещает это в российских СМИ. Кроме того, женщина вербует из числа местного населения лиц, которые могут работать в интересах агрессора.
 
Другой житель пгт Казачья Лопань добровольно занял должность "в.и.о. главы временной администрации". Он способствует переподключению коммунальных коммуникаций указанного пгт к коммуникационным линиям РФ, передает в управление агрессора хозяйственные предприятия и т.д.
 
Досудебное расследование проводят следователи Управления СБУ в Харьковской области. Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении женщине по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины) и мужчине - по факту государственной измены и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Тэги:  прокуратура, подозрение, агрессия россии, харьков
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