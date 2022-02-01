01.02.2022 08:47 Рита Парфенова

Приходили на службу только за зарплатой: разоблачены махинации в полиции Харькова

Начальнику одного из харьковских изоляторов временного содержания и пяти его подчиненным поставлено в известность о подозрении в завладении чужим имуществом по предварительному сговору и в крупных размерах.





Шестерых правоохранителей в одном из харьковских СИЗО разоблачили в махинациях с заработной платой, передает РЕДПОСТ.



Мошенническая схема «заработала» в 2019 году. Начальник одного из отделов СИЗО отмечал на службе подчиненных, которые в тот момент занимались своими делами, в том числе и работали в другом месте. За это подчиненные отдавали ему часть начисленной заработной платы. Таким способом правоохранители незаконно завладели более 2 млн. гривен бюджетных средств.



28 января, сразу после передачи одним из полицейских части безосновательно начисленной заработной платы в сумме 5 тыс. гривен начальнику изолятора, они оба задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.





Обоим задержанным и еще четырем полицейским сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц, совершенного в крупных размерах повторно (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.



30 января начальнику изолятора и другому задержанному правоохранителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения другим подозреваемым.





Кроме того, устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.



Досудебное расследование проводят следователи территориального управления ДБР, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, как погорели на махинации двое чиновников.