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01.02.2022  08:47   Рита Парфенова

Приходили на службу только за зарплатой: разоблачены махинации в полиции Харькова

Начальнику одного из харьковских изоляторов временного содержания и пяти его подчиненным поставлено в известность о подозрении в завладении чужим имуществом по предварительному сговору и в крупных размерах.

В харьковском СИЗО разоблачили полицейских в махинациях с заработной платой

Шестерых правоохранителей в одном из харьковских СИЗО разоблачили в махинациях с заработной платой, передает РЕДПОСТ.

Мошенническая схема «заработала» в 2019 году. Начальник одного из отделов СИЗО отмечал на службе подчиненных, которые в тот момент занимались своими делами, в том числе и работали в другом месте. За это подчиненные отдавали ему часть начисленной заработной платы. Таким способом правоохранители незаконно завладели более 2 млн. гривен бюджетных средств.
 
28 января, сразу после передачи одним из полицейских части безосновательно начисленной заработной платы в сумме 5 тыс. гривен начальнику изолятора, они оба задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

В харьковском СИЗО разоблачили полицейских в махинациях с заработной платой

Обоим задержанным и еще четырем полицейским сообщено о подозрении по факту завладения чужим имуществом по предварительному сговору группой лиц, совершенного в крупных размерах повторно (ч. 4 ст. 191 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

30 января начальнику изолятора и другому задержанному правоохранителю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения другим подозреваемым.

В харьковском СИЗО разоблачили полицейских в махинациях с заработной платой
 
Кроме того, устанавливаются другие лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления.
 
Досудебное расследование проводят следователи территориального управления ДБР, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, как погорели на махинации двое чиновников.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, сизо, махинации, харьков, подозрение
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