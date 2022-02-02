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02.02.2022  17:50   Евгений Клочко

В Харьковском СИЗО повесился несовершеннолетний заключенный

Заключенного Харьковского следственного изолятора обнаружили повешенным в камере утром в среду, 2 февраля. Медикам не удалось его спасти.

Повесился несовершеннолетний заключенный в Харьковском СИЗО
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Офис омбудсмена в Украине. Отмечается, что администрация изолятора проинформировала представителей уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, что во время утреннего обхода заключенные доложили инспектору, что их 17-летний сокамерник повесился на простыне, которая была закреплена на внутренней оконной решетке.
 
В 6:18 был по сигналу «Тревога» в камеру прибыл дежурный фельдшер, который начал реанимировать заключенного. Затем по вызову приехала бригада скорой помощи. Однако в 6:35 медики констатировали смерть пациента.
 
 
Умерший — парень 2004 года рождения. В СИЗО он прибыл в 2021 году, его соседями по камере были трое несовершеннолетних. Администрация не получала от заключенного жалоб на ненадлежащее отношение к нему со стороны других заключенных и сотрудников СИЗО.
 
На данный момент в изоляторе работают сотрудники полиции и прокуратуры, в СИЗО проводится служебная проверка.
 
Стоит отметить, что это уже не первый инцидент в Харьковском СИЗО. В 2019 году в камере нашли повешенным 32-летнего следственно-арестованного за совершение кражи.
 
В 2013 году также на простыне повесился 24-летний мужчина, подозреваемый в убийстве трех девушек в Новой Водолаге.
 
Источник:   Офис омбудсмена
 Тэги:  сизо, самоубийство, харьков
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