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17.02.2022  12:06   Виталий Хиневич

В Харьковском СИЗО открыли платные камеры

С 16 февраля ввели в эксплуатацию камеры в СИЗО после ремонта.

Камера
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний.
 
Сообщается, что ремонт камер был выполнен за счет средств полученных от проектов по предоставлению услуг улучшенных условий содержания.
 
Одна из обновленных камер имеет улучшенные условия содержания. Содержание в ней заключенных будет осуществляться на условиях экспериментального проекта как платная услуга. Камера рассчитана на содержание 3-х человек. В двух других отремонтированных камерах будут содержаться заключенные на безоплатной основе. Камеры рассчитаны на 8 и 14 человек.
 
Камера
 
Кроме этого, сейчас продолжается проведение ремонтных работ еще в 3 камерах, 2 из которых – для содержания несовершеннолетних лиц.
 
Всего за время действия экспериментальных проектов учреждение получило примерно 150 тысяч гривен. В течение 2021-2022 годов были улучшены коммунально-бытовые условия более 100 заключенным в 10 камерах учреждения.
 
Напомним, ранее экспериментальный проект по предоставлению платных услуг в учреждениях исполнения наказаний заработал в харьковском СИЗО: цена на проживание - самая высокая в Восточной Украине.
 
Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний
 Тэги:  сизо, реконструкция, харьков
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