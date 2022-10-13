13.10.2022 10:23 Рита Парфенова

Як відбувається реконструкція зруйнованого будинку на Салтівці, проінспектував Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з мешканцями житлового будинку по вул. Краснодарській, який зазнав значних пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів.



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Про це повідомили в міськраді, передає РЕДПОСТ



Мер проінспектував проведення ремонтно-відновлювальних робіт та обговорив з мешканцями нагальні питанні щодо подальшої реконструкції будинку.



Зазначимо, наразі в одному з під’їздів вже завершують зварювальні роботи на 2-4 поверхах та монтаж опалубки для заливки плит перекриття. Ремонтно-відновлювальні роботи проводяться підрядною організацією ТОВ «Балрембуд».



Нагадаємо, у рамках підготовки до опалювального сезону бригади КП «Харківське ремотно-будівельне підприємство» закривають контури житлових будинків Салтівського району.