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13.10.2022  10:23   Рита Парфенова

Як відбувається реконструкція зруйнованого будинку на Салтівці, проінспектував Ігор Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з мешканцями житлового будинку по вул. Краснодарській, який зазнав значних пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів.


t.me/citykharkivua

Про це повідомили в міськраді, передає РЕДПОСТ

Мер проінспектував проведення ремонтно-відновлювальних робіт та обговорив з мешканцями нагальні питанні щодо подальшої реконструкції будинку.

Зазначимо, наразі в одному з під’їздів вже завершують зварювальні роботи на 2-4 поверхах та монтаж опалубки для заливки плит перекриття. Ремонтно-відновлювальні роботи проводяться підрядною організацією ТОВ «Балрембуд».

Нагадаємо,  у рамках підготовки до опалювального сезону бригади КП «Харківське ремотно-будівельне підприємство» закривають контури житлових будинків Салтівського району.

Источник:   ХМР
 Тэги:  дом, реконструкция, игорь терехов, харьков, агрессия россии
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